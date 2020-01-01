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Кепки кожаные и шерстяные
Кепки кожаные и шерстяные

KEPI.SU
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Мужские головные уборы Kepi.su - русские и американские кепки
Каталог

Кепка шерстяная восьмиклинка (белая ёлочка, хулиганка)

1 790 рублей 2 600 рублей
10 Отзывы (15)
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Кепка льняная восьмиклинка (леопард, хулиганка)

1 490 рублей 1 990 рублей
10 Отзывы (6)
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Кепка шерстяная восьмиклинка (крап классика, хулиганка)

1 690 рублей 2 100 рублей
10 Отзывы (5)
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Кепка кожаная восьмиклинка ноябрь (состаренная).

2 990 рублей 3 690 рублей
10 Отзывы (4)
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Кепка восьмиклинка джинса черная (колумбия)

1 590 рублей 2 280 рублей
10 Отзывы (4)
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Фуражка - картуз кожаный (ЧK) СССР

3 990 рублей 4 700 рублей
10 Отзывы (4)
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Кепка шерстяная восьмиклинка (чемп, хулиганка)

1 690 рублей 1 990 рублей
10 Отзывы (4)
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Шляпа кожаная наппа "Легенда"

3 790 рублей 4 500 рублей
10 Отзывы (4)
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Кепка коттон и лен восьмиклинка (джинса, хулиганка)

1 490 рублей 2 400 рублей
10 Отзывы (4)
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Фуражка кожаная "НКВД СССР" черно-коричневая

4 790 рублей 5 400 рублей
9 Отзывы (3)
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Кепка льняная восьмиклинка (классика дарк, хулиганка)

1 490 рублей 1 990 рублей
9 Отзывы (3)
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Кепка шерстяная восьмиклинка (бежевая с кор.-синей клеткой)

1 990 рублей 2 690 рублей
10 Отзывы (3)
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Кепка шерстяная восьмиклинка ("босячка", хулиганка классика)

1 790 рублей 2 400 рублей
10 Отзывы (3)
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Кепка восьмиклинка Блэк (плащевка, хулиганка).

1 590 рублей 2 190 рублей
10 Отзывы (3)
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Кепка шерстяная восьмиклинка (Ёлочка Хэм, хулиганка)

1 990 рублей 3 200 рублей
10 Отзывы (2)
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Кепка шерстяная восьмиклинка чаркол (Джексон, США)

3 890 рублей 4 900 рублей
9 Отзывы (2)
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Кепка мужская шерстяная восьмиклинка галакси

1 690 рублей 2 270 рублей
10 Отзывы (2)
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Кепка кожаная Блэк классик (K&B, США)

3 990 рублей 4 790 рублей
10 Отзывы (2)
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Кепка летняя восьмиклинка хлопок (черная)

590 рублей 990 рублей
10 Отзывы (2)
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Кепка шерстяная восьмиклинка (бежевая с сине-коричневой клеткой)

1 990 рублей 2 450 рублей
10 Отзывы (2)
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Кепка шерстяная реглан (черная)

1 690 рублей 1 990 рублей
10 Отзывы (2)
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Бейсболка замша+кожа наппа (черная, блэк)

2 590 рублей 2 950 рублей
10 Отзывы (2)
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Кепка льняная восьмиклинка (легенда блэк, хулиганка)

1 490 рублей 1 990 рублей
10 Отзывы (2)
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Кепка кожаная "реглан" (наппа из овчины)

2 590 рублей 2 900 рублей
10 Отзывы (2)
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Кепка кожаная Нави классик (K&B, США)

3 990 рублей 4 870 рублей
10 Отзывы (1)
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Кепка американка восьмиклинка Гарлем лаф

2 590 рублей 3 200 рублей
10 Отзывы (1)
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Шапка кожаная с натуральным мехом

1 990 рублей 2 900 рублей
10 Отзывы (1)
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Кепка восьмиклинка американка серая (К&B США)

2 990 рублей 3 600 рублей
8 Отзывы (1)
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Головной убор - кепка конфедератка (США)

1 790 рублей 2 500 рублей
10 Отзывы (1)
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Кепка кожаная Рэд классик (K&B, США)

3 990 рублей 4 890 рублей
10 Отзывы (1)
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Кепка кожаная Вэй (два цвета, восьмиклинка классика)

2 890 рублей 3 300 рублей
10 Отзывы (1)
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Кепка льняная восьмиклинка (Хаки, хулиганка)

1 490 рублей 2 000 рублей
10 Отзывы (1)
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Кепка шерстяная восьмиклинка ("темно коричневая в клетку")

1 790 рублей 2 490 рублей
10 Отзывы (1)
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Бейсболка кожаная (липучка регулировка, демисезон)

1 990 рублей 2 700 рублей
10 Отзывы (1)
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Кепка шерстяная восьмиклинка (ёлочка классика, хулиганка)

1 690 рублей 2 100 рублей
10 Отзывы (1)
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Фуражка кожаная "НКВД" с эффектом старения.

4 790 рублей 5 400 рублей
10 Отзывы (1)
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Кепка шерстяная восьмиклинка (черная сеть, хулиганка)

1 690 рублей 2 100 рублей
10 Отзывы (1)
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Кепка шерстяная восьмиклинка (йети, хулиганка)

1 690 рублей 2 100 рублей
6 Отзывы (1)
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Картуз фуражка льняная (Грэй, серая)

1 490 рублей 2 100 рублей
10 Отзывы (1)
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Кепка льняная восьмиклинка (феррари, классика)

1 490 рублей 1 990 рублей
10 Отзывы (1)
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Кепка льняная восьмиклинка (бронзе, хулиганка)

1 490 рублей 1 990 рублей
10 Отзывы (1)
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Кепка лен-джинса восьмиклинка (Италия, хулиганка)

1 690 рублей 2 190 рублей
Отзывы (1)
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Кепка восьмиклинка (костюмная елочка, хулиганка)

1 690 рублей 2 190 рублей
10 Отзывы (1)
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Кепка шерстяная восьмиклинка ("гусиная лапка", хулиганка)

1 690 рублей 1 990 рублей
10 Отзывы (1)
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Кепка шерстяная восьмиклинка ("темный крап", хулиганка)

1 890 рублей 2 700 рублей
10 Отзывы (1)
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Капитанка - фуражка кожаная (кожа винтаж коричневая)

3 190 рублей 4 300 рублей
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Шляпа мужская фетровая "Фед"

2 990 рублей 3 800 рублей
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Кепка кашемировая восьмиклинка Нави (Россия-Италия)

2 390 рублей 3 690 рублей
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Кепка кашемировая восьмиклинка Броун (Россия-Италия)

2 390 рублей 3 690 рублей
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Бейсболка джинсовая демисезон (коттон белый).

1 890 рублей 2 500 рублей
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Шарф-кашне модал коричневый (Италия)

1 690 рублей 2 390 рублей
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Кепка американка Хунтер Оксид (США)

2 990 рублей 3 900 рублей
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Кепка шерстяная Хунтер (бело-черная елочка)

1 890 рублей 2 500 рублей
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Кепка кожаная Лэнд классик (K&B, США)

3 990 рублей 4 870 рублей
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Кепка кожаная Грей классик (K&B, США)

3 990 рублей 4 870 рублей
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Кепка шерстяная ёлочка Чикаго

2 590 рублей 3 390 рублей
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Кепка летняя восьмиклинка бежево-синий лен (Россия-Италия)

2 290 рублей 3 200 рублей
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Кепка вельветовая восьмиклинка (синяя)

1 590 рублей 1 990 рублей
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Кепка шерстяная восьмиуголка хулиганка (Корона)

1 890 рублей 2 300 рублей
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Кепка восьмиклинка кашемировая лаф (черная)

2 490 рублей 3 200 рублей
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Буденовка сити (двух цветов черная и бежевая)

1 990 рублей 2 700 рублей
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Кепка Шерлок шерстяная (клетка, два козырька)

2 490 рублей 3 690 рублей
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Шапка кожаная с натуральным мехом боярка

3 590 рублей 4 400 рублей
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Кепка Гаврош восьмиклинка шерстяная

1 990 рублей 2 700 рублей
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Шапка ушанка кожаная с мехом (натуральные мех и кожа).

3 590 рублей 4 300 рублей
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Кепка кашемировая восьмиклинка пантера

1 890 рублей 2 700 рублей
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Бейсболка кожаная с прямым козырьком Хаки (K&B, США)

3 790 рублей 4 690 рублей
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Кепка мужская восьмиклинка сине-бежевая

1 990 рублей 2 700 рублей
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Кепка шерстяная коппола хук феррара (Россия-Италия)

2 290 рублей 3 690 рублей
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Кепка капитанка - восьмиклинка шерстяная

1 990 рублей 2 800 рублей
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Кепка шерстяная восьмиклинка (серо-синяя, хулиганка)

1 990 рублей 2 700 рублей
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Бейсболка кожаная с прямым козырьком Рэд (K&B, США)

3 790 рублей 4 690 рублей
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Кепка вьетнамка, коттон, 3 цвета (США)

1 990 рублей 2 490 рублей
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Кепка шерстяная классическая, белая (США)

2 990 рублей 3 790 рублей
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Кепка шерстяная классическая, хаки (США)

2 990 рублей 3 790 рублей
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Американская шерстяная восьмиклинка (K&B США)

2 390 рублей 3 900 рублей
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Кепка твидовая восьмиклинка (коричневая)

1 990 рублей
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Кепка шерстяная американка коричневая (К&B США)

2 990 рублей 3 600 рублей
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Кепка восьмиклинка хулиганка (Ёлочка большая)

1 690 рублей 2 490 рублей
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Кепка шерстяная реглан черно-серая (США)

2 990 рублей 3 790 рублей
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Кепка кожаная баскервиль (восьмиклинка)

2 690 рублей 3 300 рублей
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Кепка льняная восьмиклинка (синяя в клетку)

1 490 рублей 1 990 рублей
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Кепка шерстяная восьмиклинка колоринг (США)

2 990 рублей 3 900 рублей
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Кепка шерстяная черная восьмиклинка ("блэк", классика хулиганка)

1 690 рублей 2 200 рублей
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Женская кепка кожаная (модная классика, серая).

2 490 рублей 3 100 рублей
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Бейсболка шерстяная клетчатая

1 690 рублей 2 250 рублей
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Бейсболка плащевка черная с ушами

1 590 рублей 2 150 рублей
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Кепка шерстяная восьмиклинка (коричневая крапинка колор)

1 890 рублей 2 500 рублей
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Фуражка - картуз кожаный черно-коричневый с эффектом старения.

3 790 рублей 4 100 рублей
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Кепка шерстяная синяя восьмиклинка ("рим", классика хулиганка)

1 690 рублей 2 100 рублей
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Бескозырка кожаная (наппа кожа натуральная).

1 990 рублей 2 700 рублей
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Фуражка картуз льняная (блэк, легенда)

1 490 рублей 2 100 рублей
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Кепка восьмиклинка джинсовая (серо-синяя, хулиганка)

1 590 рублей 2 180 рублей
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Кепка шерстяная восьмиклинка ("шах" коричневая, хулиганка)

1 690 рублей 2 100 рублей
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Бейсболка замша+кожа наппа (коричневая)

2 590 рублей 3 100 рублей
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Кепка шерстяная восьмиклинка (крапинка, весна-осень)

1 690 рублей 1 990 рублей
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Бейсболка джинсовая (коттон демисезон, 2 цвета).

1 490 рублей 1 990 рублей
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Кепка льняная реглан (серая легенда)

1 390 рублей 1 990 рублей
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Кепка льняная восьмиклинка (рим, хулиганка)

1 490 рублей 2 200 рублей
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Кепка льняная восьмиклинка (беж.легенда классика)

1 490 рублей 1 890 рублей
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Кепка шерстяная реглан (коричневая в клетку)

1 690 рублей 1 990 рублей
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Кепка шерстяная реглан (черно-белый рубчик)

1 690 рублей 1 990 рублей
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Кепка льняная восьмиклинка (феррари, хулиганка)

1 490 рублей 2 190 рублей
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Кепка джинсовая восьмиклинка (черная, хулиганка)

1 790 рублей 2 390 рублей
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Кепка льняная восьмиклинка (серый лен, хулиганка)

1 490 рублей 1 990 рублей
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Кепка мужская шерстяная восьмиклинка (блэк)

1 690 рублей 1 990 рублей
10 Отзывы (10)
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Кепка кожаная восьмиклинка (классика, хулиганка).

2 590 рублей 3 100 рублей
10 Отзывы (9)
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Кепка шерстяная восьмиклинка (синяя в клетку, хулиганка)

1 690 рублей 1 990 рублей
10 Отзывы (6)
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Женская кепка кожаная (модная классика, серая).

2 490 рублей 3 100 рублей
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Конфедератка фуражка шерстяная крап

1 690 рублей 2 100 рублей
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Кепки, шапки, фуражки, бейсболки из кожи и шерсти - Кожаные и шерстяные мужские и женские головные уборы в магазине Kepi

В продаже магазина лучшие российские и брендовые головные уборы - женские мужские кепки (восьмиклинки, шестиклинки и реглан), бейсболки в т.ч. и с прямым козырьком, шляпы, конфедератки, картузы, фидельки, мужские фуражки и другие шапки из кожи, шерсти  и др. материалов (коллекций осень, зима, весна, лето). Настоящие русские кепки сделанные в России, итальянские в Италии, а американские в США.
Для просмотра полного каталога заходите по ссылке >>

Мужские головные уборы Kepi.su и денкор - русские кепки

Отправка товара осуществляется почтой (отправление ускоренным 1-м классом) в течении 5 рабочих дней после оплаты заказа и в течении пяти дней при отправлении наложенным платежом. Савовывозом из Москвы возможно в день заказа.
Ассортимент кепок и др. на сайте будет расширяться, на данный момент мы также изучаем спрос отдельных моделей. У нас в магазине вы можете купить зимние и осенние утепленные, весенние и летние женские и мужские головные уборы по низкой цене и с доставкой.
Гарантированное высокое качество продукции от русского производителя кепок.

Информация.
Слово Ке́пи от французского képi, из швейцарско-немецкого Käppi «кепка» и от латинского cappa — головной убор — вид фуражки с небольшим, в классике твердым дном, который состоит из высокого относительно мягкого околыша, и длинного или среднего, широкого прямого или гнутого козырька.
Восьмиклинка — кепка с восемью гранями (клиньями) и твёрдым загнутым козырьком, в русском варианте называется также восьмиуголкой. На макушке имитация пуговицы, обшитая материалом, чаще всего из которого сделан сам головной убор, например кожи. Передняя часть кепки может быть пришита к козырьку, а также застегиваться на кнопке или быть совсем отделенной от него.
Картуз - современный вид "гражданской" фуражки, широко использовался в европейских армиях XVI—XVII века.
Фуражка - известная ранее как "фуражная шапка", произошла от "кивера", военного головного убора XIX века.
Наппа - гладкая кожа высокого качества с натуральным поверхностью, как правило изготовляется из овчины. Износостойка и эластична, на ощупь мягкая.
Дестрой - плотная, эластичная кожа выработанная дублением телячьих шкур и меет природную шероховатость.

Как выбрать кепку по типу лица.
Если вы считаете, что головные уборы вам не идут и уж лучше как-нибудь обойтись без них, чем снова мучительно теряться в выборе и примерке  шапок разных форм, размеров и расцветок, то возможно наши советы помогут  выбрать подходящую кепку.
Главным образом, при выборе шапки, необходимо определить свой тип лица ( в основном их четыре) — овальный, круглый, треугольный и квадратный. Ведь то, что подходит человеку с круглым лицом, бывает портит вид с треугольным типом лица. И сейчас мы рассмотрим варианты.
Мужчинам с овальным типом лица не подойдут обтягивающие шапки по типу шлема, они как будто стягивают верхнюю часть лица и идеальная от природы форма визуально деформируется. К тому же в таком гололвном уборе щеки могут казаться больше. Лучшим вариантом будет ассиметричная  шапка, шапки с отворотом и декором, кепки крупным рисунком и нитями, а также  объемные шапки и кепки ватсон.
Челдовеку с круглым типом лица не следует выбирать шляпы и кепки без полей и брать их в притык по размеру. Не стоит носить круглые симметричные шапки — они делают лицо еще круглее и выделяют щеки. Данному типу лица подойдут все ассиметричные кепки различных расцветок с декором или без, шапки с козырьком.
Мужчинам с треугольным типом лица следует избегать шапок-ушанок и шапок с большим количеством меха, объемные шапки крупной вязки. Такие кепки хоть и эффектные и модные, но создает ненужный объем в верхней части лица. Также не подойдут шапки с крупным декором, они увеличат объем головы. Присмотритесь к не объемным кожаным кепкам и к рекланам. С их помощью  можно создать объем в височной доле и ниже и таким образом скорректировать объем лица.
С квадратным типом лица чаще не подходят шапки-чалмы, широкополые шляпы, косынки. Примерьте меховую шапку-ушанку — она визуально сузит лицо. Также подойдет кепка хулиганка, одевать нужно ассиметрично, наклонная линия визуально сделает лицо более вытянутым, а лоб выше. По этой же причине можно примерить любую ассиметричную шапку и кепку с отворотом.

Кепи
На Кепи Су представлены лучшие по качеству и цене мужские головные уборы и шарфы, покупайте без риска.


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