В продаже магазина лучшие российские и брендовые головные уборы - женские мужские кепки (восьмиклинки, шестиклинки и реглан), бейсболки в т.ч. и с прямым козырьком, шляпы, конфедератки, картузы, фидельки, мужские фуражки и другие шапки из кожи, шерсти и др. материалов (коллекций осень, зима, весна, лето). Настоящие русские кепки сделанные в России, итальянские в Италии, а американские в США.

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Информация.

Слово Ке́пи от французского képi, из швейцарско-немецкого Käppi «кепка» и от латинского cappa — головной убор — вид фуражки с небольшим, в классике твердым дном, который состоит из высокого относительно мягкого околыша, и длинного или среднего, широкого прямого или гнутого козырька.

Восьмиклинка — кепка с восемью гранями (клиньями) и твёрдым загнутым козырьком, в русском варианте называется также восьмиуголкой. На макушке имитация пуговицы, обшитая материалом, чаще всего из которого сделан сам головной убор, например кожи. Передняя часть кепки может быть пришита к козырьку, а также застегиваться на кнопке или быть совсем отделенной от него.

Картуз - современный вид "гражданской" фуражки, широко использовался в европейских армиях XVI—XVII века.

Фуражка - известная ранее как "фуражная шапка", произошла от "кивера", военного головного убора XIX века.

Наппа - гладкая кожа высокого качества с натуральным поверхностью, как правило изготовляется из овчины. Износостойка и эластична, на ощупь мягкая.

Дестрой - плотная, эластичная кожа выработанная дублением телячьих шкур и меет природную шероховатость.



Как выбрать кепку по типу лица.

Если вы считаете, что головные уборы вам не идут и уж лучше как-нибудь обойтись без них, чем снова мучительно теряться в выборе и примерке шапок разных форм, размеров и расцветок, то возможно наши советы помогут выбрать подходящую кепку.

Главным образом, при выборе шапки, необходимо определить свой тип лица ( в основном их четыре) — овальный, круглый, треугольный и квадратный. Ведь то, что подходит человеку с круглым лицом, бывает портит вид с треугольным типом лица. И сейчас мы рассмотрим варианты.

Мужчинам с овальным типом лица не подойдут обтягивающие шапки по типу шлема, они как будто стягивают верхнюю часть лица и идеальная от природы форма визуально деформируется. К тому же в таком гололвном уборе щеки могут казаться больше. Лучшим вариантом будет ассиметричная шапка, шапки с отворотом и декором, кепки крупным рисунком и нитями, а также объемные шапки и кепки ватсон.

Челдовеку с круглым типом лица не следует выбирать шляпы и кепки без полей и брать их в притык по размеру. Не стоит носить круглые симметричные шапки — они делают лицо еще круглее и выделяют щеки. Данному типу лица подойдут все ассиметричные кепки различных расцветок с декором или без, шапки с козырьком.

Мужчинам с треугольным типом лица следует избегать шапок-ушанок и шапок с большим количеством меха, объемные шапки крупной вязки. Такие кепки хоть и эффектные и модные, но создает ненужный объем в верхней части лица. Также не подойдут шапки с крупным декором, они увеличат объем головы. Присмотритесь к не объемным кожаным кепкам и к рекланам. С их помощью можно создать объем в височной доле и ниже и таким образом скорректировать объем лица.

С квадратным типом лица чаще не подходят шапки-чалмы, широкополые шляпы, косынки. Примерьте меховую шапку-ушанку — она визуально сузит лицо. Также подойдет кепка хулиганка, одевать нужно ассиметрично, наклонная линия визуально сделает лицо более вытянутым, а лоб выше. По этой же причине можно примерить любую ассиметричную шапку и кепку с отворотом.

На Кепи Су представлены лучшие по качеству и цене мужские головные уборы и шарфы, покупайте без риска.



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